Blanca 2 | stasera in tv la terza puntata | le anticipazioni

2 episodi, il terzosu Rai1: le anticipazioni Giovedì 19 ottobre 2023 appuntamento alle ore 21.30 torna su Rai1 con "2 ". La serie tv prodotta da Lux Vide, società del gruppo ...

Blanca 2, un omicidio allo stadio Ferraris nella puntata di stasera su Rai 1 La Gazzetta dello Sport

Blanca 2: anticipazioni terza puntata AMICA - La rivista moda donna

L'indagine su un omicidio allo stadio per "Blanca": in prima serata un nuovo episodio della seconda stagione della serie, ecco la trama.Blanca 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata in onda stasera, giovedì 19 ottobre 2023, alle ore 21,25 su Rai 1. Le info ...