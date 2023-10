Blanca 2 | anticipazioni della terza puntata?

Leggi su panorama

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è una detective speciale. Cieca dall'età di dodici anni, grazie alle sue abilità e al cane Linneo riesce ad avere uno "sguardo" diverso ed efficace. Dai romanzi di Patrizia Rinaldi. LaSi intitola "Angolo cieco" il terzo appuntamento con la nuova stagione di "", la serie prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Nell'episodio in onda giovedì 19 ottobre alle 21.30 su Rai 1 e Rai Italia,lavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris e la sua amica Stella arriva a Genova per presentarle il nuovo fidanzato. Sul fronte sentimentale pernon mancano le schermaglie con Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina ancora di più a Sebastiano. Lucia ha sempre bisogno di lei ...