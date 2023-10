Biden smentisce voci su supporto militare USA in Israele

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023): Nessun impegno perUSA ain risposta a tensioni regionali Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha respinto leche suggerivano l’offerta di truppe americane ain caso di un attacco da parte di Hezbollah. In risposta a queste speculazioni, il presidente ha dichiarato con fermezza di non aver avanzato tale proposta. Questa dichiarazione diarriva in un momento di crescente tensione nella regione, ma il presidente ha sottolineato che gli Stati Uniti sostengono il diritto dia difendersi, ma non hanno intenzione di fornire un contingentein questa situazione. Le parole del presidente ...