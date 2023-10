Biden | “Fare giustizia ma anche la vita dei palestinesi conta”

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il presidente Usa Joeè in Israele: subito l’incontro con il premier Benyamin Netanyahu. Quest’ultimo insieme con il presidente Isaac Herzog hanno accolto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il presidente Usa. “Il 7 ottobre in proporzione è come 20 volte l’11/9”, ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrando il presidente Usa Joe. “Abbiamo visto il tuo sostegno ogni giorno. Un chiaro messaggio ai nostri nemici. Il mondo l’ha visto in modo chiaro”, ha aggiunto Netanyahu nella conferenza stampa. “La tua visita è la prima di un presidente Usa in Israele in tempo di guerra”. “Come il mondo si è unito per sconfiggere il nazismo e si è unito per sconfiggere l’Isis, dobbiamo essere uniti per sconfiggere Hamas. Israele è unito per sconfiggere Hamas”. “L’America è in lutto con voi e sta piangendo con voi”, ha detto il ...