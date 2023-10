Biden e l’importanza di avere gli adulti responsabili alla Casa Bianca

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 ottobre 2023) «Sono venuto in Israele con un unico messaggio: non siete soli. L’attacco di Hamas ha lasciato una profonda ferita tra gli israeliani, ma questo deve tornare a essere un posto sicuro per gli ebrei». Le parole di Joeda Tel Aviv sono misurate e granitiche, inequivocabili. L’avvertimento che segue è rivolto ai Paesi ostili allo Stato ebraico: «Se pensate di attaccare Israele, rinunciate a quest’idea, non fatelo». E poi, ancora, un segnale all’Occidente: «Così come il mondo si è unito per sconfiggere il nazismo, e si è unito per sconfiggere l’Isis, dobbiamo essere uniti per sconfiggere Hamas». In questa rapida tappa israeliana dic’è tutta la forza diplomatica del presidente americano, un’abilità maturata nell’arco di una carriera politica ormai cinquantennale, che nell’ultima fase – quella del mandato presidenziale – lo ha reso attore ...