Berlusconi | trovati 25mila quadri in un capannone | Sgarbi | Pagati 20mln | ma sono di scarso valore | comprati su televendite tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023)dicolstimato di "20 milioni di euro", come spiega Vittoriostipati in un grandedi fronte a villa San Martino ad Arcore. I ritratti sarebbero parte dell'eredità che, secondo Report, il Cav avrebbe lasciato alla sua famiglia dopo la sua morte, avvenu

In un hangar di Arcore, l'ex premier negli ultimi anni di vita avrebbe raccolto tele e statue comprate da televendite. Secondo Vittorio Sgarbi sono costate 20 milioni di euro in ...

I 25mila quadri di Berlusconi trovati in un capannone Today.it

Letizia Moratti rientra in Forza Italia. “Il Terzo Polo Non rinnego ... IL GIORNO

Gli eredi di Silvio Berlusconi hanno chiesto all'Agenzia delle entrate di non pagare tasse di successione sulle quote dell'impero Fininvest poiché si sono impegnati a mantenere il controllo per almeno ...Novità in merito all'eredità di Silvio Berlusconi ed in particolare alla decisione dei cinque figli sulla parte di Marta Fascina.