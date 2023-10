Belgio-Svezia interrotta | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è stataper questioni di sicurezza. Il match valevole per le qualificazioni agli Europei 2024 è stato interrotto all’intervallo sul punteggio di 1-1 per via dell’attentato avvenuto in pieno centro a Bruxelles dove sono rimaste vittime due tifosi svedesi che erano lì per andare a vedere la partita. La notizia è arrivata all’intervallo alla squadra e i giocatori non hanno voluto riprendere il match. La partita dunque è stata sospesa e non riprenderà e per questioni di sicurezza tutti i tifosi devono rimanere all’interno dello stadio visto che l’attentatore è ancora a piede libero. Per tutti coloro che hanno giocato questa partita in una singola o in una multipla al momento è considerata nulla ovvero ‘VOID’ a meno che la partita non sia già stata presa, come per esempio OVER 1.5. Se la partita si giocasse domani ...