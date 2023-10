Belen Rodriguez sta male | gli amici | “Colpa dei tradimenti di De Martino”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La fine del matrimonio trae Stefano De, dopo diversi tira e molla, continua a far discutere. L’ennesima rottura ha messo a dura prova la showgirl argentina, che è dimagrita parecchio, di ben sette chili. I motivi dell’addio trae Stefano non sono stati ancora svelati del tutto ma stando a quanto rivelato da alcunidellala maggior parte delle colpe sarebbero da attribuire all’ex ballerino di. Perchésta: cosa è successo “Persone vicine alla showgirl, che per sua ammissione è dimagrita di sette chili, parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica”, fa sapere Alberto Dandolo su Oggi. “Ma, soprattutto, alla ...

Non è solo tornata sui social,: la showgirl argentina ha trovato pure il modo di 'provocare' chi da giorni la critica (e spesso la offende, andando oltre il limite del buongusto) per essere sparita per qualche ...

Belen Rodriguez, le rivelazioni degli amici: "Soffre per i tradimenti di De Martino" Libero Magazine

Sulla questione Belen Rodriguez non si è mai espressa chiaramente anche se i video di alcuni cervi condivisi su Instagram qualche tempo fa sembrano piuttosto eloquenti. Quel che è certo è che la ...È tornata sui social e a Milano ma non sono momenti facili per Belen Rodriguez. La showgirl sembra aver accusato pesantemente l'ennesima rottura con Stefano De Martino.