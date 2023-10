Belen Rodriguez | ecco quali motivi si nasconderebbero dietro al suo malessere

Leggi su isaechia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il mese scorsoè uscita allo scoperto ufficializzando la sua relazione con l’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni. Anche l’ex Stefano De Martino sembrerebbe aver voltato pagina con la 26enne Martina Trivelli, estranea al mondo dello spettacolo. Nelle ultime settimane, però, si è molto parlato di un presuntopsichico della showgirl argentina. Laè stata recentemente sostituita da Veronica Gentili alla conduzione de Le Iene e non fa più parte di Tu sì que vales.ha anche annullato all’ultimo secondo la sua intervista per Stasera c’è Cattelan, scatenando la reazione del conduttore. Insomma, non è un periodo facile per la, come ha confermato l’ex compagno Fabrizio Corona, per il quale la showgirl avrebbe “bisogno di un aiuto”. Dopo ...