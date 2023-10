Belen Rodriguez | dopo il silenzio social si mostra più sexy che mai | lo scatto

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestiniil lungo periodo di sofferenza e di, Belénè tornata sui, rassicurando i fan, che nelle ultime settimane si sono preoccupati molto per lei. Ma ormai il peggio sembra essere passato e nelle ultime ore, la showgirl argentina ha pubblicato una storia provocante sul suo profilo Instagram che ha fatto senza dubbio impazzire i followers e anche discutere. LEGGI ANCHE >, weekend d’amore con Elio Lorenzoni: è pioggia di critiche...

E poi definisce Tinder 'un posto dove si va… insomma, per scopare.' 'Quanto è bello tutto quanto', scrivea corredo delle foto in montagna con il compagno Elio Lorenzoni e ...

Belen Rodriguez, le rivelazioni degli amici: "Soffre per i tradimenti di De Martino" Libero Magazine

Sulla questione Belen Rodriguez non si è mai espressa chiaramente anche se i video di alcuni cervi condivisi su Instagram qualche tempo fa sembrano piuttosto eloquenti. Quel che è certo è che la ...È tornata sui social e a Milano ma non sono momenti facili per Belen Rodriguez. La showgirl sembra aver accusato pesantemente l'ennesima rottura con Stefano De Martino.