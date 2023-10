Beatrice Luzzi rompe definitivamente con Garibaldi?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Anticipazioni Grande Fratello,si allontanada Giuseppe? Ecco la scelta della nota e amata attriceCHIUDE CON GIUSEPPE: IL MOTIVO- Manca ormai pochissimo alla nuova puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, in cui assisteremo all’eliminazione di una fra Samira, Grecia, Rosy e Valentina. Nella Casa è scoppiata la crisi fra Giuseppe: l’attrice non ...