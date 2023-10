BBSchool di Bergamo apre le sue porte alla città | una finestra sul mondo per una scuola rivolta alla modernità

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 ottobre 2023). Partiti con poco meno di una decina di studenti, ormai 12 anni fa, per lo più piccoli e di età differenti e classi miste, sono arrivati a oltre 300 ragazzi, tra il plesso di Scanzorosciate, il primo ad essere aperto, e ora quello cittadino. Una realtà in continua crescita ed evoluzione quella delladi, istituto fondato da Patrizia Canzoneri, insegnante di lungo corso, un trascorso tale da consentirle, nel corso della sua vita professionale, di scegliere di abbandonare la cattedra per sedersi su una sedia tanto importante quanto differente, quella di preside. Con l’obiettivo di poter offrire alle famiglie bergamasche e non solo, e dunqueprovincia, un percorso di formazione internazionale per i propri figli ...