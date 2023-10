Bayern Monaco | Neuer torna tra i convocabili per la sfida al Mainz

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Buone notizie in casa: Mauelè sempre più vicino al ritorno in campo: è a disposizone per laalDopo quasi un anno di stop Manuelpotrebbere a difendere la porta del. Secondo quanto riportato da Kicker, il capitano dei bavaresi e della nazionale tedesca, ha ricevuto l’ok dai medici per essere convocato nellacontro il. Il calciatore si era rotto durante la sosta mondiale, quando si era infortunato alla gamba destra sciando. In estate poi aveva avuto una ricaduta, perdendo sensibilità al piede. Ma il peggio sembra ormai alle spalle.