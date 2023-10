Basket | Sassari fa ricorso per il minuto in più giocato a Stettino | ma risultato omologato

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Una partita persa, una svista clamorosa della terna arbitrale e del tavolo, ma che è avvenuta quando “non si trattava di un momento cruciale della partita”. E, dunque, nulla di fatto e punteggio confermato in campo. L’esordio dinellaball Champions League si è chiuso con un ko che fa male e, soprattutto, con unrespinto. Ma facciamo un passo indietro e capiamo cosa è successo. Siamo allo scadere del primo tempo,ha sofferto sino a quel momento, toccando anche il -21, ma è in rimonta e sta per chiudere il secondo quarto sul -11. Ma a questo punto un errore del cronometro “regala” unin più al primo tempo. Iri e lo staff sardo protestano, ma la terna arbitrale fa continuare il gioco. Si va, così, al riposo sul +15 per lo Szczecin. ...