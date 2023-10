Basket femminile | la Virtus Bologna batte il Perfumerias Avenida e resta da sola in vetta al gruppo B in Eurolega

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Vittoria importante per lanella terza giornata dell’2023/2024. Al PalaDozza, le ragazze di Pierre Vincent prendono il largo nei primi tre quarti contro ile poi, nonostante qualche difficoltà di troppo nel finale, resistono fino al 79-75 finale. Grazie a questo successo le V Nereno da sole inalB a punteggio pieno. Fondamentali quest’oggi per lai 19 punti e 5 assist di una straordinaria Ivana Dojkic, i 15 di Iliana Rupert, i 13 di Francesca Pasa e i 12 punti e 9 rimbalzi di Haley Peters, in una serata in cui anche Olbis Andrè (10 punti e 6 rimbalzi) e Cecilia Zandalasini (5 punti, 8 rimbalzi e 4 assisti) sono ...