Basket carrozzina | per le Volpi Rosse Menarini inizia la stagione 2023

(Di giovedì 19 ottobre 2023) (Adnkronos) – Letornano a puntare al canestro. La squadra diinsi affaccia ancora una volta all’inizio del Campionato Nazionale Serie A FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in). E lo fa scendendo sul parquet di gioco con una nuova formazione e un allenatore d’eccezione. Nata nel 2005, primo team diinin Toscana, la Wheelchair Sport Firenze è quel tipo di realtà in cui l’integrazione delle persone diversamente abili passa dal fare insieme e dall’esempio di passione, talento e determinazione che i suoi atleti dimostrano in ogni partita che affrontano. Con l’atterraggio in massima divisione, nel 2021, la voglia di divertirsi e di vincere non si è affatto spenta. ...