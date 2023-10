Basilicata | prendono a sassate un cigno e pubblicano il filmato su TikTok | denunciati due ragazzi – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Prima hanno catturato un, poi lo hanno sollevato in aria e preso a. I protagonisti della vicenda, raccontata dall’agenzia Agi, sono due. Nelpubblicato su, e girato ai Laghi di Monticchio, in, si vede uno dei due giovani tenere sollevato un, mentre l’amico lo colpisce lanciando dei sassi. Ilha raccolto in poche ore molti commenti negativi ed è sparito dal social media. Nel frattempo, le Guardie per l’ambiente volontarie dellahanno fatto sapere di aver fatto partire una denuncia. «Non abbiamo più parole per esprimere la nostra rabbia e il nostro sgomento verso questi atti vili e criminali compiuti dagiovanissimi che stanno aumentando di ...