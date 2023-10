Baronissi Calcio si unisce ad ANFFAS Salerno

(Di giovedì 19 ottobre 2023)è lieto di annunciare una straordinaria collaborazione conper la stagione sportiva 23/24. Insieme, parteciperemo al campionato FIGC diParalimpico e Sperimentale, offrendo un’opportunità unica alle persone con disabilità di mostrare il loro talento nel mondo del. L’iniziativa speciale mira a promuovere l’inclusione e a rompere le barriere nel mondo dello sport. Siamo orgogliosi di unirci adper rendere possibile questo progetto, che rappresenta un passo avanti significativo verso unper tutti. Il Presidente Antonio Siniscalco ha fortemente voluto questa iniziativa, riconoscendo l’importanza di creare un ambiente inclusivo nel. In merito, il ...

Una partita emozionante tra Valentino Mazzola e Baronissi Calcio, la spunta la squadra di casa Tuttocampo

Eccellenza B - Un punto a testa per il Baronissi e la Scafatese Tuttocampo

TweetShareSharePinShare0 CondivisioniRitorna la rubrica di calcio e futsal locale targata Nocerina Live. Weekend opaco per le formazioni nocerine impegnate sui campi di Prima e Seconda Categoria per i ...Salernum Baronissi-Scafatese 1-1: alla squadra di mister Muro non basta il gol del solito Tedesco, Santonicola rovina la festa ...