Barbara D’Urso stoccata a Mediaset dopo settimane di silenzio

Leggi su chenews

(Di giovedì 19 ottobre 2023)ha passatodi. La suaè arrivata solo adesso via social: ecco che cosa ha scritto la conduttrice. Sono stati mesi intensi per quanto riguarda le televisione. Tanti gli addii e i “trasferimenti” che si sono visti da una rete all’altra, il più clamoroso però rimane la fine dell’erasu Canale 5. La frecciatina di(Instagram @carmelitadurso) – chenews.itIn tanti si aspettavano un commento dila notizia dell’arrivo di Myrta Merlino al suo posto, ma la conduttrice è volata in Inghilterra per un mese per poi andare a Parigi dove si è intrattenuta per qualche giorno. ...