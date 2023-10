Barbara D?Urso a teatro | le scuse con il pubblico e la frecciatina a Mediaset | «Un impegno che avrei voluto rispettare»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Per la prima volta dopo quindici anni, perD'Urso settembre non ha coinciso con un nuovo inizio e con l'apertura del sipario sulla nuova stagione del suo Pomeriggio 5. A luglio la...

torna in TV. Il ritorno sul piccolo schermo della conduttrice partenopea sembra sempre più una certezza. Ecco dove la Barbarella Nazionale potrebbe approdare prossimamente. Estate senza ...

Barbara D’Urso, il ritorno a teatro e la nuova frecciatina a Mediaset Vanity Fair Italia

Cosa farà Barbara D'Urso Le indiscrezioni sul suo futuro in tv Corriere dello Sport

Per la prima volta dopo quindici anni, per Barbara D'Urso settembre non ha coinciso con un nuovo inizio e con l'apertura del sipario sulla nuova stagione del suo Pomeriggio 5. A luglio la doccia ...In tanti si chiedono che cosa farà Barbara D'Urso a gennaio dopo l'addio a Mediaset. Un mistero che sarebbe stato svelato.