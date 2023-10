Ballando con le Stelle 2023 – La conferenza stampa di presentazione in diretta

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Milly Carlucci e Paolo Belli (US Rai) Mancano soltanto due giorni all’avvio della diciottesima edizione dicon le. Sabato 21 ottobre, in prima serata dalle 20.35, Milly Carlucci darà infatti il via al celebre talent show di Rai1. Sono 12 i nuovi concorrenti pronti a scendere in pista per conquistare la giuria, riconfermata in toto e formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. A partire dalle 12.00 di quest’oggi, all’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma, è prevista ladidel programma dove, oltre a Milly Carlucci, Paolo Belli, i concorrenti e la giuria, sono attesi anche Marcello Ciannamea, Direttore Intrattenimento Prime Time, e Claudio Fasulo, Vicedirettore Intrattenimento ...