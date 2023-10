Avis | raccolta sangue a Villaricca

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023)Provinciale gruppo donatori diavvisa della giornata di donazione prevista per il 22 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 12:30 . Si comunica che domenica 22 ottobre 2023, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 l'Provinciale gruppo donatori di, effettuerà una giornata della donazione delpresso il parcheggio adiacente l'ASL Distretto 39 didi fronte alla Stazione dei Carabinieri. Analisi gratuite ai donatori. Visto il periodo di particolare urgenza, si spera in un massiccio afflusso di donatori.Presentarsi muniti di un valido documento di identità. Grazie a tutti. Nota Stampa