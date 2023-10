Autrici emergenti crescono donne protagoniste alla Buchmesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Fiera del libro, in corso a Francoforte, propone cinque scrittrici che, per i tipi della Di Carlo edizioni, propongono storie di vita interessanti. "Essere qui è per noi un onore", dicono in coro. La visita dell'ambasciatore Varricchio... La Fiera del libro di Francoforte, la rassegna più importante al mondo, si tinge di rosa. Sono diverse leche sono presenti nella scuderia della Di Carlo Edizioni. Sabrina Morelli, romana doc, presenta Sophia, la ragazza indaco. Si tratta di è un libro di narrativa per adolescenti, ma non solo. "All'interno di una trama dall'intreccio fantasy -spiega la Morelli- rovano posto gli elementi comuni della vita di ogni adolescente: i timori di affrontare il mondo, prima o poi, di uscire dal guscio protettivo familiare; le sofferenze e le gioie dei primi amori; i rapporti con i genitori, o con l'assenza di questi; la scoperta di ...