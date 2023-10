(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nel week end del 22 ottobre si corre il GP degli Stati Uniti sul Circuit Of The Americas (COTA) di. La, di 5.513 metri e da percorrere per 56 giri, ha un disegno molto vario,...

Nel week end del 22 ottobre si corre il GP degli Stati Uniti sul Circuit Of The Americas (COTA) di. La pista, di 5.513 metri e da percorrere per 56 giri, ha un disegno molto vario, tante variazioni altimetriche e, secondo i dati della Brembo, è di impegno medio per gli impianti ...

Austin, che pista: due rettilinei, tante curve e quella frenata alla 12 La Gazzetta dello Sport

GP F1 USA 2023 a Austin: gli orari TV su Sky e TV8 Icon Magazine

Dopo aver trasferito per mesi i migranti irregolari nelle città e negli Stati amministrati dai democratici, il governatore repubblicano del Texas Greg Abbott punta ad una nuova strategia: arrestare i ...Fred Vasseur ha parlato come di consueto al sito della Ferrari per anticipare il GP degli Stati Uniti 2023, che vede il Team di Maranello in lotta con Mercedes per il secondo posto nel campionato Cost ...