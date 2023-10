(Di giovedì 19 ottobre 2023) È morta ina causa delle gravi ferite riportate. Ancora una vittima di un incidentele a Roma, la 154esima tra Capitale e provincia dall'inizio del 2023. Cinquantotto anni, Laura Pessina era originaria di Milano e si trovava a Roma in vacanzaal, anche lui rimasto...

Stava attraversando lasulle strisce pedonali quando è stato travolto da un'automobile. E' quello che è successo ieri sera, intorno alle 21.15 in viale Vittorio Veneto, all'altezza dell'incrocio con via Aosta. Il ...

ROMA: INVESTITO MENTRE ATTRAVERSA LA STRADA, GRAVE ... Lazio TV

Attraversa la strada insieme al marito, un Suv la travolge: muore in ospedale il giorno dopo Today.it

Verso l'ora di pranzo, alle ore 13 circa, un suv ha investito una donna di 58 anni. La cinquantottenne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al marito. I due, turisti milanesi, ...Ancora un investimento mortale a Roma, vittima una donna che si passeggiava in centro insieme al marito. I due turisti milanesi stavano attraversando la strada tra via Teatro Marcello e via Montanara, ...