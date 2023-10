Attacco a Signorini e autori del GF | sfogo dell’ex vippona | “Inaccettabile | non è umano!”

Leggi su biccy

(Di giovedì 19 ottobre 2023) In più di un’occasione Elenoire Ferruzzi ha detto di aver perso molte occasioni lavorative dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip. Ieri nel programma radiofonico Turchesando però è arrivato un duroalla produzione del GF da parteche ha fatto intendere di essere delusa anche dalle parole di Alfonso(che a Verissimo ha dichiarato di aver sbagliato a scegliere il cast del GF Vip 7). Tra le tante cose Elenoire ha poi confessato di non seguire il nuovo Grande Fratello. Il motivo? Semplice… La dura opinione di Elenoire su Daniele Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta con noi! Seguite ORA la direttahttps://t.co/7NU6rWiPr8 #GFVIP pic.twitter.com/45qlLEGuCV — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 9, 2023di Elenoire alla produzione del GF: la ...