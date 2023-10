ATP Tokyo | Taylor Fritz sconfitto a sorpresa da Mochizuki | sorride Rune per le Finals

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sembra di giocare al “ciapanò” per quanto concerne la corsa alle ATPdi Torino. Con quattro posti ancora da assegnare, la situazione è ancora da definire, ma indubbiamente il torneo 500 dipoteva dare a tanti giocatori un’opportunità. Tuttavia, tanti non hanno sfruttato la loro chance e sono usciti di scena. Ci si riferisce a Sascha Zverev, Hubert Hurkacz, Casper Ruud e oggi a. Puòre Holger, eliminato subito dall’ATP250 di Stoccolma, che può mantenere l’ottavo e ultimo posto utile per giocare al Pala Alpitour, mentre Stefanos Tsitsipas ad Anversa ha la possibilità di allungare in maniera importante. Una partita incredibile quella di, dal momento che il californiano sembrava avere tutto sotto controllo. Il primo set vinto 6-0 ...