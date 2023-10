ATP Tokyo | Alex de Minaur e Aslan Karatsev ai quarti di finale | eliminati Fritz e Schwartzman

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Calato il sipario su una nuova giornata di incontri nell’ATP500 di(Giappone). Come era già accaduto nelle giornate precedenti si dà seguito alla caduta delle teste di serie ed è il caso della n.1. L’americano Taylor(n.10 del mondo), infatti, è stato sconfitto dal giapponese Shintaro Mochizuki (n.215 del ranking) con il punteggio di 0-6 6-4 7-6 (2). Dopo un primo set dominato,si è dovuto arrendere all’incedere del nipponico, non sfruttando un grande occasione in ottica ATP Finals. Mochizuki affronterà l’australianoei Popyrin (n.41 del mondo), a segno per 4-6 7-6 (3) 6-2 contro il cileno Cristian Garin (n.94 del mondo). Pronostici rispettati nel caso dide: l’australiano (n.13 ATP) ha sconfitto per 6-0 7-5 l’argentino Diego ...

Sembra di giocare al "ciapanò" per quanto concerne la corsa alle ATP Finals di Torino. Con quattro posti ancora da assegnare, la situazione è ancora da definire, ma indubbiamente il torneo 500 di Toky ...Un'occasione d'oro. Una di quelle da non lasciarsi scappare, Specialmente quando si presentano in coda a una stagione, quando i tornei da ...