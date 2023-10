Atp Anversa 2023 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 20 ottobre

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ildi20con glie l’didel torneo Atp di. Il Torneo ATP disi avvicina sempre di più alla sua conclusione, con gli scontri di domani che determineranno le semifinali. Il primo a scendere in campo sarà Bublik. Possibile incrocio Thiem-Tsitsipas, due grandi nomi del circuito in cerca di riscatto e della forma migliore. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Non prima delle 14:00 – (Q) Perricard vs (3) Bublik Non prima delle 16:00 – (Q) Marterer vs Gaston o Struff Non prima delle 19:00 / suscettibile a variazioni – Tsitsipas o van de Zandschulps vs Thiem o Hanfmann A seguire / suscettibile a variazioni – (4) Fils vs (8) ...