Atp 250 Anversa 2023 | ok Tsitsipas | Gaston in rimonta su Struff

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nella giornata di oggi, giovedì 19 ottobre, sono andati in scena gli ottavi di finale del 250 di, in Belgio. Non sbaglia, che batte in due set Van De Zandschulp in due set 7-5 6-3. Dopo un avvio di incontro in cui si è trovato sotto di un break sul 4-2, il greco vince tre game in fila e toglie il servizio all’olandese nel dodicesimo game. Nel secondo set nessuna palla break concessa dalla testa di serie numero 1, che va avanti di un break sul 3-1 e amministra archiviando la pratica in un’ora e 37 minuti di gioco. Trova continuità il talentuosissimo, che piega inla testa di serie numero 2. 5-7 7-6(5) 7-6(11) il punteggio a favore del classe 2000. Dopo quasi tre ore di tennis e tre match point annullati, Il francese riesce a vincere per la prima volta in stagione ...