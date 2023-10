Atletica | svolta per gli Europei di Roma 2024 | bonus ai migliori atleti

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nei prossimi Campionatididisarà prevista l’assegnazione di premi per le prestazioni di particolare valore tecnico degli. Unastorica a tutti gli effetti, perché per la prima volta ieconomici (formato e struttura da definire in un secondo momento) saranno assegnati direttamente agli. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio della European Athletics riunito a Vilnius, in Lituania, che ha approvato anche il “Programma Ambasciatori” di, che vedrà le star dell’leggera italiana e internazionale in prima linea nella campagna promozionale e di marketing della manifestazione. “Si tratta di una ...