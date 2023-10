Atletica | bonus economici agli Europei 2024 | premi in denaro per incentivare la presenza a Roma

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ci sarà una novità importantedileggera, che andranno in scena adal 6 al 12 giugni. Alla prossima rassegna continentale saranno infatti assegnati deilegati alle performance degli atleti e a prestazioni di particolare rilievo tecnico. Il massimo organismo continentale ha spiegato che la ‘struttura’ di questisarà annunciata nel detto nei prossimi mesi e che questa scelta è mirata ad accrescere il valore delle competizioni. Dobromir Karamarinov, Presidente di European Athletics, ha dichiarato: “È una decisione storica che incentiverà ulteriormente la partecipazione dei principali atletie aggiungerà interesse per i fan e per i media”. Una svolta che è ...