Atalanta | Ruggeri | «Dai momenti difficili si può solo migliorare Grazie a tutti!»

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’esterno dell’Matteoha voluto ringraziare così su Instagram dopo il sostegno causa infortunio al naso Sul suo profilo Instagram, l’esterno sinistro dell’Matteoha parlato così tra l’infortunio avuto al naso causa Nesti e il sostegno nei suoi confronti durante la settimana con la Nazionale Under 21. «Voglio ringraziare tutte le persone che in questi giorni mi sono state vicino dopo l’accaduto. Ho sempre pensato che quando si ha un obiettivo ben preciso bisogna ottenerlo passando anche da questicomplicati e di sofferenza fisica. La vittoria di ieri la dedico a tutti i miei compagni, a tutto lo staff tecnico e medico che hanno saputo rendere tutto questo il più leggero possibile vista la partita delicata che dovevamo affrontare e che siamo riusciti(da ...

L'attaccante del Bari Marco Nasti e l'esterno dell'Atalanta Matteo Ruggeri hanno fatto pace. I due hanno scherzato su Instagram dopo la lite e il pugno da parte ...