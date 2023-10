Atalanta | Percassi | “Gasperini mai in discussione | siamo fieri di essere provinciali”

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’ad dell’Luca, ai microfoni di Radio Serie A, parla di diverse questioni legate alla Dea: “non è mai stato in, per noi le persone che lavorano meritano sempre fiducia ma devonocontente diqui. Noimolto contenti di questi 8 anni, in cui abbiamo raggiunto risultati straordinari. Non sono abituato a commentare le dichiarazioni,in un momento cruciale della stagione tra campionato ed Europa League e rimaniamo concentrati su quell. Le persone devonoorgogliose diall’: Bergamo è l’ambiente ideale per lavorare e per vivere, quando uno dà il 100 per cento viene sempre rispettato”. “In 14 anni abbiamo avuto soltanto tre ...