(Di giovedì 19 ottobre 2023) Fino al 312023 le scuole sono autorizzate ad attivare incarichi dibreve per lo svolgimento dei progetti legati al. Lo stanziamento di 50 milioni di euro, inserito nel decreto PA bis, ha infatti previsto l'organico aggiuntivo nelle scuole che ne hanno fatto richiesta entro il 25 settembre. Un'unità di personale in più a scuola. ATA dipuòtale incarico? L'articolo .

...della Tecnica risponde live di mercoledì 18 ottobre dal titolo 'Gps docenti e terza fascia: i ... non solo per i posti di sostegno ma anche per i posti comuni, per poter entrare in. Dunque ...

ATA di ruolo non può svolgere supplenza PNRR al 31 dicembre. L’art. 59 sarà abrogato con il nuovo CCNL Orizzonte Scuola

Stipendi docenti e ATA, a Natale aumenti in busta paga: non solo la tredicesima, fino a 1200 euro in più. Tutte le cifre Orizzonte Scuola

Intervenuto nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 18 ottobre dal titolo “Gps docenti e terza fascia Ata: i prossimi adempimenti”, l’esperto di normativa scolastica Lucio Fic ...I tassi di guarigione sono fortunatamente sempre più alti ma il tumore al seno resta una malattia che ha un forte impatto sulla qualità di vita delle donne, anche dal punto di vista della percezione d ...