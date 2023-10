ATA 2024 | nuovi requisiti di accesso alla graduatoria I corsi con Soloformazione

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il personale ATA svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente. A tal proposito il giorno 14 Luglio 2023 è stato sottoscritto finalmente l’ipotesi di CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca tra l’A.Ra.N. L'articolo .

... i prossimi adempimenti' l'esperto di normativa scolastica Salvatore Pappalardo : "Ilè un anno importante, non solo per i concorsi. Per quanto riguarda il personaleterza fascia , l'ipotesi ...

Il bando ATA terza fascia 2024 servirà ad aggiornare o accedere ... ANIEF

Terza fascia ATA, come aumentare il punteggio in vista dell’aggiornamento 2024 Scuolainforma

Il Teatro alla Scala ha la sua terza torre dopo vent’anni dalle polemiche sulla ristrutturazione. Retroscena sempre più funzionale e organizzato.E l’insediamento dei Comitati Unici di Garanzia è l’occasione giusta per candidare l’Area metropolitana di Napoli a Capitale Nazionale di Costruiamo Gentilezza 2024”. A dirlo è Ilaria Abagnale, ...