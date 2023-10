(Di giovedì 19 ottobre 2023) "Siamo sconvolti e addolorati per le tragedie che hanno causato vittime sulle strade, in particolare pedoni". Così in una nota l'alla Mobilità diCapitale Eugenio Patanè. "Su via del ...

"Siamo sconvolti e addolorati per le tragedie che hanno causato vittime sulle strade, in particolare pedoni". Così in una nota l'alla Mobilità diCapitale Eugenio Patanè. "Su via del Teatro Marcello - spiega Patanè - i dati sull'incidentalità non avrebbero mai fatto pensare a quel punto come a un black point: ...

Assessore Roma, 'subito messo autovelox in via Teatro Marcello' Agenzia ANSA

L'assessore Pili a Roma alla cabina di regia su energia e ambiente Tiscali Notizie

Un consuntivo dei progetti realizzati con i fondi strutturali europei attraverso il Piano Operativo Nazionale (PON) 2014-2020 e una presentazione delle attività avviate e delle prospettive del Piano N ..."Siamo sconvolti e addolorati per le tragedie che hanno causato vittime sulle strade, in particolare pedoni". Così in una nota l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. (ANSA) ...