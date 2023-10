Asllani per la ‘sorpresa’ di Serie A | scambio pazzesco

Leggi su calciomercatonews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Kristjanpuò lasciare l’Inter in un futuro non così lontano. L’Inter potrebbe utilizzarlo come pedina diIn casa Inter uno dei nomi sempre chiacchierati è quello di Kristjan… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.