Ascolti tv | i dati di mercoledì 18 settembre 2023

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Bene il film House of Gucci Nella serata di ieri,18 ottobre, su Rai Uno il film House of Gucci ha conquistato 2.418.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Anima Gemella registra 2.292.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 l’ultima puntata di Fake Show – Diffidate dalle Imitazioni (presentazione: 679.000 – 3.3%) si ferma a 605.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Hercules – La Leggenda Ha Inizio è visto da 1.022.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ottiene 1.768.000 spettatori pari al 10.9% (presentazione: 1.514.000 – 7.4%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 835.000 spettatori (6.1%). L'articolo proviene da 361 Magazine.