Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 18 ottobre 2023

(Di giovedì 19 ottobre 2023)TV: idei programmi più visti di18, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film House of Gucci ha totalizzato 2418 spettatori (16,04% di share) nel primo episodio e 1912 (14,39%) nel secondo. La fiction Anima Gemella su Canale5 ha conquistato in media 2292 spettatori (share 13,44%). Il film Hercules – La leggenda ha inizio su Italia1 ha realizzato 1022 spettatori (5,56%); su Rai2 il programma Fake show – Diffidate delle imitazioni ha portato a casa 605 spettatori (3,89%) nel primo episodio e 212 (1,30%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1768 spettatori (10,91%). Su Rete4 il ...