Ascesso dentale | cos’è | tipologie e sintomi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) I denti possono causare dolore lieve, moderato o intenso, a seconda del disturbo o della condizione a loro carico. Tanto negli adulti, quanto nei bambini, la salute della cavità orale non andrebbe mai sottovalutata o rimandata poiché, specie in alcuni casi, si rischia la perdita dei denti stessi. Ricorda, quindi, che un controllo regolare dal tuo dentista di fiducia contribuisce a preservare la salute dei denti nel tempo, evitando così di dover far fronte a interventi importanti. All’interno del cavo orale sono presenti un gran numero di batteri. Il processo digestivo può lasciare dei residui alimentari a livello dei denti. Qui può avvenire un processo fermentativo che porta alla proliferazione dei batteri stessi. Per questo motivo, si raccomanda di lavare accuratamente i denti dopo ogni pasto. I batteri, se lasciati agire indisturbati, possono essere la causa di infezioni dentali, ...

Infine, se i denti in questione presentano una crescita mal orientata o se uno di essi spunta parzialmente in arcata, si potrebbero formare delle cisti o degli ascessi, motivi per cui l'operazione di