“Articolo 4 della Costituzione – Il diritto al lavoro” | seminario all’Università di Milano

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 19 ottobre 2023)– Nell’ambito delle iniziative che la Camera dei deputati organizza per il 75° anniversario dell’entrata in vigore, la Commissione Affari costituzionali promuove un ciclo di sei incontri di approfondimento su alcuni princìpi fondamentaliCarta costituzionale, che si svolgono presso altrettante università italiane. Gli incontri sono strutturati come momenti di dialogo tra costituzionalisti, L'proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Fedriga sull’Università: “La formazione è la base per la crescita socio-economica” Bernini: “Stanziati 950 milioni di euro per gli studenti universitari” Sondaggi, il nuovo partito di Renzi al 6,1%, la maggior parte provengono dai delusi PD Conte sul caso ...