(Di giovedì 19 ottobre 2023) Sono da sempre poche le figure maschili nella. E così la bozza del prossimo concorso per i dirigenti scolastici che si svolgerà di qui a qualche mese all'articolo 10 prevede che: "All'esito ...

Sono da sempre poche le figure maschili nella scuola. E così la bozza del prossimo concorso per i dirigenti scolastici che si svolgerà di qui a qualche mese all'articolo 10 prevede che: "All'esito ...

Concorso dirigenti scolastici: arrivano le quote blu. In caso di parità priorità all’uomo Corriere della Sera

Arrivano le 'quote blu' a scuola, Mim è solo una preferenza Agenzia ANSA

Sono da sempre poche le figure maschili nella scuola.La prima Multistrada V4 con il motore Desmo e che adotta il motore della Panigale V4. Telaietto posteriore in titanio per questa serie numerata da 180 cavalli che pesa 3 kg in meno rispetto alla Pikes ...