Arretra in Italia lo sviluppo sostenibile Il rapporto dell’Asvis

Leggi su formiche

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il 2023 è un anno speciale per il percorso iniziato con l’adozione, nel 2015, dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Siamo, infatti, a metà strada e il traguardo è vicino. Dati alla mano, è innegabile che siano stati fatti passi in avanti: l’aumento della conoscenza della sostenibilità, specialmente tra i giovani, l’approvazione della Strategia nazionale per lo, l’adozione di piani, a livello locale, da parte di Regioni e Città, e, soprattutto, la riforma della Costituzione con l’inclusione dei principi di tutela dell’ambiente anche nell’interesse delle future generazioni. Questi segnali positivi, però, non possono distogliere dalla realtà: siamo lontani dal conseguire i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Molti indicatori, infatti, confermano che i progressi fatti non sono sufficienti. A livello internazionale, poi, numerosi conflitti, ...