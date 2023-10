Arma letale | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 19 ottobre 2023)con Riggs che, dopo aver visitato la tomba della moglie, condivide il pranzo di Natale con Murtaugh e la sua famiglia. Riggs regala a Murtaugh un proiettile a punta cava che aveva conservato per suicidarsi, poiché non ne ha più bisogno. Precedentemente, preoccupata che Murtaugh sappia troppo, la Compagnia Ombra rapisce sua figlia Rianne e costringe Murtaugh a incontrarli al lago El Mirage. Riggs fornisce il supporto di un cecchino per aiutare Murtaugh e Rianne a fuggire, ma tutti e tre vengono catturati e recuperati nel seminterrato di un nightclub, una copertura della Compagnia Ombra. Riggs e Murtaugh vengono torturati per ottenere informazioni, finché Riggs non fugge, uccide diversi membri della Compagnia Ombra e libera Murtaugh e Rianne. Sebbene Joshua riesca a fuggire, Murtaugh uccide McAllister. Deducendo che ...