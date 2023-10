Aperturista | il significato della parola usata da Andrea Giambruno

Leggi su cultweb

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Il termine, in ambito politico, si riferisce ad una persona che si rende disponibile ad un’intesa con fazioni di orientamento opposto; la stessaperò è stata utilizzata dain un fuorionda, con una connotazione sessuale. In un video diffuso da Striscia la Notizia infatti, il giornalista in un fuorionda de il Diario del GIorno, si rivolge ad una donna e le chiede se è “” e disponibile a threesome con lui ed altre persone. Nel fuorionda di– il secondo, dopo un primo imbarazzante fuorionda che vedeva coinvolto il giornalista e la collega Viviana Guglielmi – il compagno di Giorgia Meloni, stravolge ildel termineper inserirlo in un discorso dai forti ...