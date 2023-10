Ape sociale 2023 | a chi spetta e come e quando fare domanda - GUIDA INPS

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ape: a chi- ISTRUZIONI. E' stata proroga al 31 dicembredel termine per la maturazione dei requisiti ed ampliamento della platea dei beneficiari dell’ Ape. E’ quanto previsto dalla legge di Bilancioper i soggetti beneficiari dell’anticipo pensionistico a carico dello Stato: disoccupati di lungo corso, caregiver, invalidi...

L'esperto di previdenza Alberto Brambilla : "Corretto l'approccio sulla flessibilità in uscita, con l'accorpamento die opzione donna c'è un limite di età unico a 63 anni. Ingiusto penalizzare chi guadagna poco più di 2.000 euro e aiutare chi non versa contributi".

Nel 2024 le pensioni saranno modificate con l'arrivo di Quota 104 prevista dalla manovra di governo di fine anno: ecco come funziona.