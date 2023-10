Antonio Esposito ex Inter | «Tirato in ballo per Zaniolo | non ho mai scommesso per lui»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Le parole di, ex calciatore dell’e accusato da Fabrizio Corona di averper, ex giocatore dell’, è statoinda Fabrizio Corona come l’uomo che avrebbeper conto di Nicolò. Ecco la sua verità, espressa a La Gazzetta dello Sport. RAPPORTI CON LO ZIO MAURIZIO PETRA – «Nessuno. Sì, è mio zio, il fratello di mia madre, ma non ho rapporto con lui. Ha avuto anche dei precedenti penali. Ho sentito che mi vuole aiutare, ma così come mi aiuta? É venuto fuori che io sono un allibratore. Mi dissocio totalmente da lui. Credo che abiti a Spezia anche lui, ma non so neppure l’indirizzo. Io le parlo solo ...