Antonella Di Veroli | un bossolo potrebbe rivelare il killer del “delitto dell’armadio”-attenzione immagini forti

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ci sono storie che più di altre catturano l’giornalistica e pubblica, ed altre che finiscono nel dimenticatoio anche se cruente e mai risolte. È il caso diDi, commercialista 47enne romana, trovata uccisa nell’armadio della sua camera il 12 aprile del 1994. Per l’assassinio dil’unico indagato è stato Vittorio Biffani, successivamente scagionato in tutti e tre i gradi di giudizio. Il ritrovamento Tutto incomincia la mattina dell’11 aprile 1994.è una professionista affermata che segue il suo lavoro con passione ed infinita serietà, motivo per cui, la madre non vedendola arrivare in ufficio, che si trova proprio sotto l’abitazione dell’anziana donna, si allarma sin da subito. Così avvisa Carla, l’altra figlia e il collega ed ex compagno di ...