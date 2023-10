Antitrust avvia istruttoria nei confronti di Dr Automobiles

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato un'neidi DRs.r.l. per possibili condotte illecite durante la promozione e la vendita delle autovetture ...

con l'ausilio del Nucleo Specialedella Guardia di Finanza. . . 19 ottobre 2023

Antitrust avvia istruttoria nei confronti dell'Aci Agenzia ANSA

L'Antitrust avvia un’istruttoria nei confronti di DR Automobiles - ItaliaOggi.it Italia Oggi

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di DR Automobiles s.r.l. per possibili condotte illecite durante la promozione e ...Per possibili condotte illecite durante la promozione e la vendita delle autovetture a marchio Dr ed Evo, in violazione delle norme del Codice del Consumo ...